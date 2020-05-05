Невероятно. Появилось приложение, переносящее реальные объекты на компьютер

В интернете появилось видео с новым приложением, которое позволяет переносить объекты из реальной жизни прямо в Photoshop с помощью смартфона. Программист @cyrildiagne поделился им в своем Twitter.

Для этого не нужно ничего нажимать, все происходит автоматически.

Чтобы перенести, например, растение в горшке, нужно с помощью смартфона навести камеру на него. Последний определит границы объекта и отделит их от фона — получается готовое изображение. Далее он наводит камеру с растением на экран ноутбука и вставляет изображение на рабочую область в Photoshop.

Приложение для копирования объектов из реальной жизни находится только на этапе разработки. Уже сейчас на создание изображения уходит всего 2,5 секунды, а на перенос в компьютер — около 4 секунд.