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Техноблог

Первый испытательный полет совершил туристический космоплан VSS Unity

Фото пресс-службы Virgin Galactic. Суборбитальный космоплан VSS Unity

Компания Virgin Galactic провела первые летные испытания суборбитального космоплана VSS Unity в штате Нью-Мексико. Об этом сообщила пресс-служба Virgin Galactic.

VSS Unity является вторым космопланом серии SpaceShipTwo. Частная американская компания разрабатывает корабль для проведения суборбитальных туристических полетов.

Запуски кораблей данной серии проводят с помощью самолетов-носителей White Knight Two, разработанных компанией Scaled Composites. Самолет-носитель поднимается на высоту около 15−16 тысяч километров, после чего происходит отделение суборбитального космоплана.

В Virgin Galactic отметили, что испытательный полет VSS Unity в Нью-Мексико прошел успешно и стал важной вехой в подготовке к коммерческим запускам. В компании рассчитывают провести первый такой запуск до конца 2020 года.

В ноябре 2019 года компания Virgin Galactic открыла курсы подготовки для будущих космических туристов. Программа включает прохождение специального инструктажа, тренинга и подготовку к физическим нагрузкам во время суборбитального полета.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/151694/
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