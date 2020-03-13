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Техноблог

Новой фотографией поверхности Марса поделилось NASA

Фото NASA. Поверхность Марса

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало детализированный снимок поверхности Марса, полученный с борта орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

На фотографии запечатлены слоистые отложения в области северного полюса Красной планеты. Внешне область напоминает тирамису с сахарной пудрой.

На деле отложения состоят из слоев водяного льда и пыли бурого цвета. Довершает картину «изморозь» из углекислого газа, сформировавшая довольно широкую белую полосу.

Снимок получен при помощи прибора HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), установленного на борту MRO.

NASA
Фото NASA. Поверхность Марса

Автоматическая станция MRO запущена в августе 2005 года, а на марсианскую орбиту аппарат вышел в марте 2006-го. Зонд предназначен для изучения климата, погоды, атмосферы и геологии Красной планеты.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146426/
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