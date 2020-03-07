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Техноблог

Необычный смартфон-рулон разработала компания TCL

В экспериментальном смартфоне TCL стоит гибкий экран, который огибает левую грань корпуса и закручивается в рулон. Если потянуть устройство за правую грань, то дисплей начнет вытягиваться в ширину — будто тянется рулон бумаги, сообщило издание Android Authority.

За счет такой конструкции можно уместить большой дисплей в компактном корпусе. Для звонков, сообщений и соцсетей можно использовать смартфон в обычном режиме, а для просмотра видео или игр — раздвинуть корпус и вытянуть экран.

В сложненном состоянии получается дисплей с диагональю 6,75 дюйма, в развернутом — 7,8 дюйма. Получается почти полноценный планшет.

Как сообщило издание, журналистам пока показали только смартфон-болванку — в нем нет рабочего экрана и всего остального «железа». Это только корпус, который показывает дизайн и механизм устройства.

Представители TCL утверждают, что у них есть полностью рабочий прототип с дисплеем-рулоном, но они не могут пока доставить его в США из-за проблем с коронавирусом.

Подобную технологию реализовала LG в телевизоре Signature OLED TV R — его дисплей сворачивается в трубочку в небольшом корпусе и выезжает из него по необходимости, отметил портал @hi-tech.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145699/
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