Компания Fiat представила новый и полностью электрический сити-кар Fiat 500

Компания Fiat представила модель Fiat 500 нового поколения. Машина получила полностью электрическую силовую установку и запас хода до
Двухдверный автомобиль сохранил ретро-стиль, выполненный в духе модели 1957 года, при этом получив полностью электрическую установку.
В сравнении с моделью прошлого поколения новый Fiat 500 стал шире — на
В салоне электрокара можно увидеть круглый 7-дюймовый экран приборов, а также 10,25-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Как можно заметить, Fiat демонстрирует электрокар в исполнении с открытым мягким верхом.
Новый Fiat 500 оснащен электромотором мощностью 120 лошадиных сил и литий-ионным аккумулятором емкостью 42 киловатт-часа. Указывается, что на одном заряде машина способна проехать до
Первый вариант Fiat 500 — First Edition — получит максимальное оснащение и будет стоить 37,9 тысячи евро. Как ожидается, базовый вариант машины получит ценник в 30 тысяч евро и поступит в продажу летом.