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Техноблог

Компания Fiat представила новый и полностью электрический сити-кар Fiat 500

Фото Fiat

Компания Fiat представила модель Fiat 500 нового поколения. Машина получила полностью электрическую силовую установку и запас хода до 320 километров, сообщила «Популярная механика».

Двухдверный автомобиль сохранил ретро-стиль, выполненный в духе модели 1957 года, при этом получив полностью электрическую установку.

Fiat
Фото Fiat

В сравнении с моделью прошлого поколения новый Fiat 500 стал шире — на 62 миллиметра, длиннее — на 13 мм, но при этом ниже — на 47 миллиметров.

Fiat
Фото Fiat

В салоне электрокара можно увидеть круглый 7-дюймовый экран приборов, а также 10,25-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Как можно заметить, Fiat демонстрирует электрокар в исполнении с открытым мягким верхом.

Fiat
Фото Fiat

Новый Fiat 500 оснащен электромотором мощностью 120 лошадиных сил и литий-ионным аккумулятором емкостью 42 киловатт-часа. Указывается, что на одном заряде машина способна проехать до 320 километров. Отмечается, что до 50 километров в час сити-кар может разогнаться за 3,1 секунды.

Fiat
Фото Fiat

Первый вариант Fiat 500 — First Edition — получит максимальное оснащение и будет стоить 37,9 тысячи евро. Как ожидается, базовый вариант машины получит ценник в 30 тысяч евро и поступит в продажу летом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145675/
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