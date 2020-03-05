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Техноблог

Высококачественную панораму Марса сделало NASA

Фото NASA. Панорама Марса

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило самую высококачественную на сегодня панораму Марса.

Великолепное изображение насчитывает в общей сложности 1,8 миллиарда пикселей. Его получили путем совмещения более 1 тысячи отдельных фотографий, сделанных Mast Camera (Mastcam), установленной на борту автоматического ровера Curiosity.

NASA
Фото NASA. Панорама Марса

Съемку выполняли в конце 2020 года. На получение индивидуальных фотографий на протяжении четырех дней потратили в общей сложности более шести с половиной часов.

Кроме того, опубликована 650-мегапиксельная панорама, на которой, помимо пейзажа Красной планеты, запечатлен автоматический аппарат Curiosity. Прекрасно видны элементы его конструкции и поврежденные колеса.

NASA
Фото NASA. Панорама Марса

Ровер Curiosity отправили к Марсу 26 ноября 2011 года, а посадку осуществили 6 августа 2012 года. Этот робот — самый большой и тяжелый планетоход, когда-либо созданный человеком.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145616/
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