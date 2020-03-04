Беспилотный истребитель придумала американская компания

Компания General Atomics представила концепт беспилотного летательного аппарата Defender, предназначенного для ведения воздушного боя в автономном режиме. Об этом сообщило издание The Drive.

По его данным, спроектированный General Atomics беспилотный летательный аппарат американские военные планируют использовать для защиты самолетов-заправщиков, самолетов дальнего радиолокационного обзора и управления, а также разведывательных самолетов в полностью автономном режиме.

Для этого истребитель вооружат четырьмя ракетами AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух» и парой других ракет во внутреннем отсеке для вооружения.

Фото General Atomics. Концепт беспилотного истребителя

Предположительно Defender получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной-решеткой. Другие технические подробности о перспективном беспилотном истребителе General Atomics не раскрывает.

Судя по опубликованному изображению, аппарат разработали на базе палубного беспилотника MQ-25 Stingray, с которым General Atomics участвовала в тендере ВМС США на разработку палубного беспилотного аппарата-заправщика, но проиграла.