20:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Беспилотный истребитель придумала американская компания

Фото General Atomics. Концепт беспилотного истребителя

Компания General Atomics представила концепт беспилотного летательного аппарата Defender, предназначенного для ведения воздушного боя в автономном режиме. Об этом сообщило издание The Drive.

По его данным, спроектированный General Atomics беспилотный летательный аппарат американские военные планируют использовать для защиты самолетов-заправщиков, самолетов дальнего радиолокационного обзора и управления, а также разведывательных самолетов в полностью автономном режиме.

Для этого истребитель вооружат четырьмя ракетами AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух» и парой других ракет во внутреннем отсеке для вооружения.

General Atomics
Фото General Atomics. Концепт беспилотного истребителя

Предположительно Defender получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной-решеткой. Другие технические подробности о перспективном беспилотном истребителе General Atomics не раскрывает.

Судя по опубликованному изображению, аппарат разработали на базе палубного беспилотника MQ-25 Stingray, с которым General Atomics участвовала в тендере ВМС США на разработку палубного беспилотного аппарата-заправщика, но проиграла.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145492/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Отряд беспилотной авиации создан на российской авиабазе «Кант»
В Кыргызстане запретили использовать самолеты старше 25 лет
Истребитель F-35 смог зависнуть в воздухе на несколько секунд
Airbus показал, как работает его новейший самолет BelugaXL
Новейший Boeing 777X совершил первый полет
Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет
Airbus научил самолеты взлетать без вмешательства пилотов
Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе
Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
Электрический самолет для рекорда скорости представил Rolls-Royce
Популярные новости
Какой смартфон самый крутой? А&nbsp;каким вы&nbsp;пользуетесь в&nbsp;жизни? Опрос Какой смартфон самый крутой? А каким вы пользуетесь в жизни? Опрос
Автомобиль года выбрали в&nbsp;Европе Автомобиль года выбрали в Европе
Флагманский смартфон с&nbsp;тремя экранами представила&nbsp;LG Флагманский смартфон с тремя экранами представила LG
Космическую спираль, открытую около 200 лет назад, сфотографировал &laquo;Хаббл&raquo; Космическую спираль, открытую около 200 лет назад, сфотографировал «Хаббл»
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
4 марта, среда
20:41
Езда по встречке. Некоторым мало полосы, они выезжают даже на крайнюю левую Езда по встречке. Некоторым мало полосы, они выезжают д...
20:16
Беспилотный истребитель придумала американская компания
20:02
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В 7-м микрорайоне очень высокий уровень
19:52
Нападение на сотрудников Жогорку Кенеша: одна из женщин задержана
19:34
Сквер вместо автомобильной парковки появится в микрорайоне «Тунгуч»