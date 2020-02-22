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Техноблог

Twitter начнет маркировать фейковые посты политиков

Фото EPA/ SASCHA STEINBACH

В преддверии ноябрьских президентских выборов в США Twitter может ввести специальную маркировку для фейковых постов политиков. Как сообщило NBC, ложные и вводящие общественность в заблуждение твиты будут помечать ярко-оранжевым значком и соответствующей надписью.

Проверку достоверности публикаций поручат экспертам и журналистам, отобранным администрацией социальной сети.

Дезинформация является критической проблемой, и мы будем тестировать много разных способов ее решения.

Twitter

На фоне стремительно набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме в настоящее время абсолютное большинство американских политиков используют Twitter для общения с электоратом. Пожалуй, наибольшей популярностью у аудитории в США пользуются микроблог президента США Дональда Трампа, отметила «Российская газета».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144449/
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