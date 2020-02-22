Twitter начнет маркировать фейковые посты политиков

В преддверии ноябрьских президентских выборов в США Twitter может ввести специальную маркировку для фейковых постов политиков. Как сообщило NBC, ложные и вводящие общественность в заблуждение твиты будут помечать ярко-оранжевым значком и соответствующей надписью.

Проверку достоверности публикаций поручат экспертам и журналистам, отобранным администрацией социальной сети.

Дезинформация является критической проблемой, и мы будем тестировать много разных способов ее решения. Twitter

На фоне стремительно набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме в настоящее время абсолютное большинство американских политиков используют Twitter для общения с электоратом. Пожалуй, наибольшей популярностью у аудитории в США пользуются микроблог президента США Дональда Трампа, отметила «Российская газета».