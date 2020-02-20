Коронавирус сорвал презентацию необычного смартфона TCL с выдвижным экраном

Компания TCL создает смартфон с оригинальным дизайном — его размер будет увеличиваться в два раза за счет выдвижного дисплея. Об этом сообщил портал Cnet.

По данным его источников, производитель планировал представить смартфон на выставке MWC 2020 в конце февраля. Но мероприятие отменили из-за коронавируса.

Внешне устройство выглядит как большинство современных флагманов: большой безрамочный дисплей с закругленными краями и вырезом для фронтальной камеры. В корпус встроен дополнительный экран, который выдвигается и превращает гаджет в планшет. На задней панели вертикальная квадрокамера со вспышкой.

Пока неизвестно, как именно работает технология выдвижного экрана. Видимо, одна часть гибкого дисплея изгибается или оборачивается позади другой. Это может повлиять на толщину устройства.

Информации о характеристиках и цене смартфона пока нет. Неизвестно и то, когда теперь TCL проведет его презентацию.