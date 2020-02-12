На острове Линдисфарн у северо-восточного берега Англии во время раскопок обнаружили фигурку для настольной игры — маленькую стеклянную корону с узорами. Ученые считают, что она принадлежала викингам, они использовали ее для игры «Королевский стол» (Хнефатафл), сообщил портал @hi-tech.

По словам ведущего археолога Дэвида Петтса, фигурка принадлежала одному из богатых представителей викингов — об этом говорят детальная обработка стекла и дополнительные украшения.

Возраст находки оценивают примерно в 1 тысячу 200 лет.

Есть вероятность, что фигурка и настольная игра принадлежали местным паломникам и богатым монахам до нападения викингов. Находка показывает, насколько сильным оказалось влияние норвежской культуры на жителей Северной Атлантики.

Игра «Королевский стол», или Хнефатафл напоминает современные шахматы. Нужны доска с нечетным количеством клеток, набор из разных фигур и кубик. Бедняки делали фигуры из костей животных и других подручных материалов, а богатым доставались наборы из дорогих материалов. Но точных правил игры ученые не выяснили до сих пор.