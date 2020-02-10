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Техноблог

Ноутбук с поворотным экраном разработала тайваньская компания

Фото Compal Electronics. Ноутбук с поворотным экраном

Тайваньская компания Compal Electronics представила PivoBook — ноутбук, экран которого можно перевернуть в портретный режим, не отсоединяя от корпуса. Об этом сообщила «Популярная механика».

Тайваньская компания Compal Electronics разработала ноутбук с 14-дюймовым OLED-экраном, который можно перевернуть в портретный режим, не открепляя от корпуса. Разработка получила название PivoBook.

Compal Electronics
Фото Compal Electronics. Ноутбук с поворотным экраном

Известно, что аппарат весит 1,5 килограмма и оборудован крупным тачпадом. Другие характеристики ноутбука пока не раскрывают.

Устройство пойдет в серию, однако его будут выпускать не под брендом Compal Electronics. Предполагается, что в продажу новинка — под другим названием — поступит в Азии и Северной Америке. Цены на ноутбук пока неизвестны.

Compal Electronics
Фото Compal Electronics. Ноутбук с поворотным экраном

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143169/
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