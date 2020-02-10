11:17, 10 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Игровая индустрия в Кыргызстане. В Бишкеке прошла выставка игр
11:17, 10 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке прошла международная выставка игр и игровых устройств Central Asia Games Show.
Фото 24.kg. В Бишкеке прошла выставка игр и игровых устройств
Посетители выставки ознакомились с последними достижениями игровой индустрии.
В рамках мероприятия участникам презентовали новые продукты от всемирно известных компаний по производству компьютеров и комплектующих. Для этого отвели отдельный стенд.
Мероприятие посетили разработчики, издатели игр, предприниматели и спикеры из России, США, Украины, Европы, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Директор выставки Илья Ануфриев рассказал, что такая тематика для нашего региона не особо популярна и полна стереотипов. Поэтому основная цель мероприятия — донести важность развития рынка игр и цифровых услуг в Центральной Азии.
«Мы объединяем игровые студии разных стран, поднимаем острые вопросы кадрового дефицита в сфере IT, развития рынка игр и электронной коммерции в странах ЦА», — говорит Илья Ануфриев.
Фото 24.kg. В Бишкеке прошла выставка игр и игровых устройств
Посмотреть на новинки игровой индустрии за два дня работы выставки пришли примерно три тысячи человек.