Игровая индустрия в Кыргызстане. В Бишкеке прошла выставка игр

В Бишкеке прошла международная выставка игр и игровых устройств Central Asia Games Show.

Фото 24.kg. В Бишкеке прошла выставка игр и игровых устройств

Посетители выставки ознакомились с последними достижениями игровой индустрии.

В рамках мероприятия участникам презентовали новые продукты от всемирно известных компаний по производству компьютеров и комплектующих. Для этого отвели отдельный стенд.

Мероприятие посетили разработчики, издатели игр, предприниматели и спикеры из России, США, Украины, Европы, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Директор выставки Илья Ануфриев рассказал, что такая тематика для нашего региона не особо популярна и полна стереотипов. Поэтому основная цель мероприятия — донести важность развития рынка игр и цифровых услуг в Центральной Азии.

«Мы объединяем игровые студии разных стран, поднимаем острые вопросы кадрового дефицита в сфере IT, развития рынка игр и электронной коммерции в странах ЦА», — говорит Илья Ануфриев.

Фото 24.kg. В Бишкеке прошла выставка игр и игровых устройств

Посмотреть на новинки игровой индустрии за два дня работы выставки пришли примерно три тысячи человек.