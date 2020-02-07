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Техноблог

На Марсе обнаружили пересохшее соленое озеро

Фото NASA. Пересохшее соленое озеро на Марсе

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, не делает громких заявлений о жизни на Красной планете, но содержит очень важные доказательства для тех, кто думает, что Марс когда-то был живой планетой. Об этом пишет «Популярная механика».

Работа основана на исследованиях в кратере Гейла — большой впадине на поверхности Марса, созданной давным-давно в результате удара метеорита. Сегодня это сухое и пустынное место, но когда-то в кратере была вода — гигантское марсианское озеро.

Марсоход Curiosity выяснил, что вода в кратере была соленой и имела относительно комфортный уровень pH.

Камни, подходящие температуры, богатая минералами вода — это сочетание весьма благоприятно для зарождения жизни, но для доказательства существования ее на Марсе требуются дополнительные исследования.

Свидетельств того, что Марс был обитаем, становится все больше. Ученые точно знают, что по поверхности планеты текли реки и существовали богатые минералами озера. Более того, обнаружены органические молекулы, которые могли появиться в том числе и в результате биологических процессов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142965/
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