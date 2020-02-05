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Техноблог

Впервые раскрыта информация, сколько зарабатывает YouTube

Компания Alphabet, в структуру которой входят Google и его сервисы, впервые раскрыла информацию, сколько денег холдингу приносит размещение рекламы на YouTube. Об этом сообщило CNN.

В 2019 году рекламная выручка YouTube превысила $15 миллиардов. Это более чем на треть больше, чем в 2018-м. Годом ранее YouTube сгенерировал выручку на уровне $8,15 миллиарда.

Суммарная выручка холдинга Alphabet выросла в прошлом году с $136,8 миллиарда до $161,9 миллиарда.

Это более чем на 18 процентов больше, чем в 2018-м. Чистая прибыль увеличилась с $30,7 миллиарда до $34,3 миллиарда, или почти на 12 процентов.

Ранее холдинг не раскрывал доходы, которые сервисы приносили по отдельности. Их объединяли в одну строку, называя «другими сферами деятельности».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142693/
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