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Техноблог

iPhone 11 Pro заподозрили в повышенном уровне электромагнитного излучения

Фото iguides. iPhone 11 Pro

Независимая зарубежная лаборатория заявила, что уровень радиочастотного излучения iPhone 11 Pro более чем в два раза превышает предел Федеральной комиссии по связи США. Об этом сообщило издание iXBT со ссылкой на портал Mydrivers.

Для количественного определения излучения используют удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR). Федеральная комиссия по связи сертифицирует только те устройства, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг. Независимая лаборатория заявила, что в случае с iPhone 11 Pro этот показатель составляет 3,8 Вт/кг.

Федеральная комиссия по связи ранее тестировала смартфон и проблем не обнаружила. Повторное тестирование показало, что iPhone 11 Pro все же может использоваться на территории США. При тестировании создавали наихудшие условия, в некоторых случаях смартфон демонстрировал легкое превышение установленного порога.

Специалисты пришли к заключению: в обычных сценариях использования смартфон не представляет опасности для здоровья пользователей.

Apple также заявила, что после тщательной проверки установлено, что ее устройства соответствуют всем применимым рекомендациям и ограничениям в отношении воздействия электромагнитного излучения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142691/
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