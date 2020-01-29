Потрясающие фотографии Марса от NASA и «Роскосмоса»

Корпорация «Роскосмос» в официальном аккаунте в Instagram опубликовала новое фото Марса.

На нем можно увидеть кратер, почти полностью покрытый льдом, хотя снимок сделали в летние месяцы. Кратер расположен в высоких северных широтах планеты, куда даже в теплое время года практически не попадают солнечные лучи.

Фото получили с помощью космической станции TGO, которую в рамках программы «ЭкзоМарс» запустили Европейское космическое агентство (ESA) и «Роскосмос». Аппарат находится на орбите Марса и изучает происхождение атмосферы планеты.

Фото NASA/JPL/Университет Аризоны. Песчаник на Марсе

Еще одну фотографию с Марса опубликовало NASA. На снимке показан марсианский песчаник. Красивый ландшафт аномален — это дюны, но неподвижные. В то время как другие песчаные дюны Марса, обдуваясь ветрами, медленно перемещаются по поверхности планеты, сфотографированная местность остается неизменной.

То есть это песчаник, который мог образоваться только в обязательно влажной среде планеты. И теперь ученым предстоит выяснить, что удерживает песчинки вместе и как появился данный песчаник.