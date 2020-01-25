Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет

Гигантский беспилотник с размахом крыльев 18,8 метра Falco Xplorer, который собрали инженеры компании Leonardo Electronics, совершил первый полет. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Как отмечается, Falco Xplorer — самая крупная дистанционно пилотируемая воздушная система (RPA), построенная компанией. Аппарат с серийным номером «1» поднялся в воздух над базой ВВС «Трапани» в Италии и провел в небе 60 минут.

Создатели Falco Xplorer заявляли, что беспилотник обладает 24-часовой выносливостью, рабочим потолком более 9 100 метров и может нести 250 килограммов полезной нагрузки. Снабженный многочисленными сенсорами он обеспечивает постоянное стратегическое наблюдение и разведку. Работать полагает как на военных, так и на гражданских клиентов.

Набор датчиков беспилотника включает в себя многорежимный обзорный радар Leonardo Gabbiano T-80, систему электронной разведки SAGE, автоматическую систему морской идентификации, набор сигнальной разведки и электрооптическую башню.

Есть также дополнительный датчик для мониторинга окружающей среды и сельского хозяйства и безопасная спутниковая связь для общения в режиме реального времени с командными центрами.