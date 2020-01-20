Космическая красота: необычный снимок спиральной галактики с перемычкой

На сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) опубликовали очередное завораживающее изображение с просторов Вселенной. На этот раз объект с обозначением NGC 1022 — спиральная галактика с перемычкой в созвездии Кита.

Галактика сфотографирована в необычном ракурсе. На изображении видны причудливые темные структуры и светлый ореол.

Приблизительно две трети спиральных галактик имеют перемычку. Это так называемый «бар» из ярких звезд, который выходит из центра и пересекает галактику посередине. Спиральные ветви в таких галактиках начинаются на концах перемычек, тогда как в обычных спиральных галактиках выходят непосредственно из ядра.

Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope. Спиральная галактика с перемычкой в созвездии Кита

NGC 1022 входит в состав группы галактик, самым крупным членом которой является NGC 1052. Перемычка в галактике NGC 1022 выделяется не так сильно, как в других объектах данного типа.