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Техноблог

Компания Tesla заплатит хакерам за взлом электрокара Model 3

Фото Tesla. Tesla Model 3

Американский автопроизводитель выступит партнером ежегодного соревнования хакеров в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. Участникам предложат взломать электромобиль Tesla Model 3, сообщило издание «Популярная механика».

Работу с Model 3 в Tesla разделили на три уровня. Базовый — получить с помощью USB-флешки доступ к мультимедийной системе машины, взломать брелок ключа или виртуальный ключ в смартфоне, а также отключить автопилот. За такие достижения можно заработать несколько десятков тысяч долларов.

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Награду до $100 тысяч получат хакеры, которые смогут обеспечить себе доступ к CAN-шине электромобиля, его автопилоту или мультимедийной системе. Это второй, более сложный уровень проверки.

Самое ценное вознаграждение обещали тем, кто откроет полный доступ к системе беспилотного вождения, ограничивающей доступ в салон машины системе VCSEC и главному шлюзу данных Gateway. За эти достижения в Tesla обещают заплатить $500 тысяч.

Кроме денежных призов, компания намерена подарить наиболее талантливым хакерам по экземпляру Tesla Model 3.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140583/
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