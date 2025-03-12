Дональд Трамп встал на защиту своего союзника Илона Маска во время акций протеста против продукции Tesla. Об этом сообщило Reuters.

Чтобы поддержать союзника, Дональд Трамп приобрел машину Tesla Model S, цены на которую начинаются от $80 тысяч. Он заявил, что машиной будут пользоваться сотрудники Белого дома. После этого 11 марта акции автопроизводителя закрылись на 4 процента выше, восстановившись после крупнейшего за четыре с половиной года падения.

Американцы устраивают массовые акты бойкота и вандализма машин и зданий Tesla, будучи недовольными работой Илона Маска в Вашингтоне. Люди поджигают зарядные станции компании и стреляют по автосалонам. Одна активистка бросила коктейль Молотова в машину марки Cybertruck и написала на здании «Нацистские автомобили», передает Lenta.ru со ссылкой на NBC.

Около 360 демонстрантов вышли на протест у автоцентра Tesla в Портленде на прошлой неделе. Девять человек арестовали после демонстрации у дилерского центра Tesla в Нью-Йорке в начале марта.

«Мирный протест на общественной собственности — это не внутренний терроризм. Они пытаются нас запугать. Мы не позволим им добиться успеха», — заявили протестующие.

Президент страны планирует поручить Минюсту США предъявить обвинения вандалам машин Tesla по статье о терроризме, хотя, по словам экспертов по правовым вопросам, не ясно, примет ли их суд.