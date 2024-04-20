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Техноблог

Tesla отзывает практически все автомобили модели Cybertruck

Tesla отзывает практически все автомобили модели Cybertruck 3878 электропикапов Cybertruck будут отозваны из-за проблем с педалью газа. Об этом сообщает издание The Verge.

В отчете Национального управления безопасностью движения на трассах США говорится, что к «залипанию» педали акселератора может привести сильное нажатие на нее. Но тормоза пикапа по-прежнему будут работать, даже если педаль застрянет.

Отзывать планируют автомобили Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023-го по 4 апреля 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292125/
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