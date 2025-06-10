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Экономика

В КР выявлено недостоверное декларирование Tesla: доначислено 16 миллионов сомов

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Железнодорожной таможни «Северная» выявили факты недостоверного декларирования при ввозе шести автомобилей Tesla Cybertruck 2024 года выпуска на территорию ЕАЭС. Об этом сообщает Таможенная служба.

По ее данным, транспортные средства заявлены как легковые машины категории М1/M1G (код ТН ВЭД 8703), на которые распространяются льготы при ввозе электромобилей, и оформлены по процедуре «условный выпуск».

Однако по результатам документальной проверки и анализа сведений, указанных в декларациях, установлено: Tesla Cybertruck по своим характеристикам соответствуют грузовым машинам типа «пикап», которые, согласно решению Комиссии Таможенного союза, подлежат классификации по коду 8704 ТН ВЭД ЕАЭС как грузовые автомобили.

Это означает:

— на указанные авто не распространяются льготы по уплате НДС (пункт 17 статьи 297 НК КР);
— ввозная таможенная пошлина подлежит уплате в полном объеме, поскольку в отношении указанных грузовых электромобилей льготы по уплате таможенных пошлин не применимы.

Общая сумма причитающихся к уплате таможенных платежей и налогов составила 16 миллионов 266 тысяч 586 сомов. Материалы переданы в следственное управление ГТС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332160/
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