21:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Первый серийный автомобиль без руля появится уже в 2020 году

Фото GM. Беспилотный автомобиль GM

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обсуждает с General Motors судьбу разработанного концерном автономного транспортного средства и вскоре решит, одобрять его выход на рынок или нет. Об этом пишет издание «За рулем» со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель NHTSA Джеймс Оуэнс, решение «обязательно» примут в 2020 году. Он отметил, что это будет историческое решение — первое в истории автомобилестроения и сертификации.

GM намерен добиться разрешения на серийный выпуск автономного автомобиля.

Генеральный директор Мэри Барра встретилась с министром транспорта США Элейн Чао, чтобы обсудить вопрос. Существуют некоторые серьезные препятствия по допуску автономных транспортных средств на дороги общего пользования.

GM
Фото GM. Беспилотный автомобиль GM

По словам Джеймса Оуэнса, представители NHTSA «рассматривают петиции, чтобы убедиться», что автономные транспортные средства, по крайней мере, так же безопасны, как и транспортные средства, управляемые людьми.

Если правительство удовлетворит ходатайство GM, это позволит компании выпустить до 2 тысяч 500 автономных автомобилей, которые, вероятно, будут использовать для испытаний в реальных условиях. В частности, в качестве такси.
Ссылка:
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Госветинспекция получила машины. Премьер запретил использовать их в личных целях
Обновленный спорткар F-Type представил Jaguar
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
Официально представлено восьмое поколение седана Hyundai Sonata
Самым женским автомобилем 2019 года признали Mazda 3
Определены лучшие и худшие города для автомобилистов. Бишкек в рейтинг не попал
Фотографии нового седана Optima опубликовала компания Kia
Новый кроссовер Xpander Cross представила компания Mitsubishi
Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Любимый чиновниками Кыргызстана Land Cruiser получит двигатель V6
Популярные новости
Армия США получила на&nbsp;вооружение &laquo;Серого волка&raquo; Армия США получила на вооружение «Серого волка»
Электрический самолет для рекорда скорости представил Rolls-Royce Электрический самолет для рекорда скорости представил Rolls-Royce
В&nbsp;слежке за&nbsp;пользователями обвинили китайскую Xiaomi В слежке за пользователями обвинили китайскую Xiaomi
За&nbsp;взлом iPhone компания Apple заплатит $1,5 миллиона За взлом iPhone компания Apple заплатит $1,5 миллиона
Бизнес
Алексей Конев о&nbsp;базе в&nbsp;Караколе при СССР, в&nbsp;90-е и&nbsp;сейчас Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
25 декабря, среда
21:26
Первый серийный автомобиль без руля появится уже в 2020 году Первый серийный автомобиль без руля появится уже в 2020...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 декабря: немного потеплеет
20:41
В Токмаке потеряли уголовное дело. Женщину приговорили к 25 годам тюрьмы
20:24
Пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Как отвечал президент
19:56
Депутаты горкенеша ушли на 15-минутный перерыв, не могут собраться полтора часа