Первый серийный автомобиль без руля появится уже в 2020 году

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обсуждает с General Motors судьбу разработанного концерном автономного транспортного средства и вскоре решит, одобрять его выход на рынок или нет. Об этом пишет издание «За рулем» со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель NHTSA Джеймс Оуэнс, решение «обязательно» примут в 2020 году. Он отметил, что это будет историческое решение — первое в истории автомобилестроения и сертификации.

GM намерен добиться разрешения на серийный выпуск автономного автомобиля.

Генеральный директор Мэри Барра встретилась с министром транспорта США Элейн Чао, чтобы обсудить вопрос. Существуют некоторые серьезные препятствия по допуску автономных транспортных средств на дороги общего пользования.

Фото GM. Беспилотный автомобиль GM

По словам Джеймса Оуэнса, представители NHTSA «рассматривают петиции, чтобы убедиться», что автономные транспортные средства, по крайней мере, так же безопасны, как и транспортные средства, управляемые людьми.

Если правительство удовлетворит ходатайство GM, это позволит компании выпустить до 2 тысяч 500 автономных автомобилей, которые, вероятно, будут использовать для испытаний в реальных условиях. В частности, в качестве такси.