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Техноблог

Электрический самолет для рекорда скорости представил Rolls-Royce

Фото Gary Marshall. Электрический самолет Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce представила самолет, который, как она рассчитывает, сможет стать самым быстрым в мире полностью электрическим летающим аппаратом. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Полностью электрический одноместный аппарат разрабатывают в рамках инициативы ACCEL (ACCelerating the ELectrification of flight) и сможет, как предполагает компания, развить скорость выше 480 километров в час в 2020 году.

Rolls-Royce
Фото Rolls-Royce. Электрический самолет Rolls-Royce

Машина будет использовать полностью электрическую установку. Она включает три электродвигателя, способных выдавать до 750 киловатт (1 020 лошадиных сил), и батарейный блок с 6 тысячами аккумуляторных ячеек, который сможет обеспечить машину дальностью полета в 320 километров.

Rolls-Royce
Фото Rolls-Royce. Электрический самолет Rolls-Royce

Если все пройдет согласно планам, аппарат, представленный Rolls-Royce, попробует установить рекорд скорости для электрических самолетов весной 2020 года.
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