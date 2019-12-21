Электрический самолет для рекорда скорости представил Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce представила самолет, который, как она рассчитывает, сможет стать самым быстрым в мире полностью электрическим летающим аппаратом. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Полностью электрический одноместный аппарат разрабатывают в рамках инициативы ACCEL (ACCelerating the ELectrification of flight) и сможет, как предполагает компания, развить скорость выше 480 километров в час в 2020 году.

Фото Rolls-Royce. Электрический самолет Rolls-Royce

Машина будет использовать полностью электрическую установку. Она включает три электродвигателя, способных выдавать до 750 киловатт (1 020 лошадиных сил), и батарейный блок с 6 тысячами аккумуляторных ячеек, который сможет обеспечить машину дальностью полета в 320 километров .

Фото Rolls-Royce. Электрический самолет Rolls-Royce

Если все пройдет согласно планам, аппарат, представленный Rolls-Royce, попробует установить рекорд скорости для электрических самолетов весной 2020 года.