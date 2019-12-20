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Данные 267 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе

Фото © Сергей Коньков/ТАСС. Это не первый скандал с социальной сетью за последнее время

Данные более чем 267 миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе. Это обнаружило издание Сomparitech вместе с экспертом по кибербезопасности Бобом Дьяченко, сообщила meduza.

Утечка затронула в основном пользователей Facebook из США. Среди информации, которая оказалась в свободном доступе, были имена, Facebook ID и телефонные номера. Эти данные могли использоваться для рассылки спама и фишинговых атак. Предполагается, что их украли хакеры из Вьетнама.

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База данных впервые появилась в интернете 4 декабря.

Доступ к ней закрыли не позднее чем через 15 дней, после обращения Дьяченко. Но, отметило Сomparitech, базу выложили на хакерском форуме, и ее могли успеть скопировать.

Как хакеры похитили данные пользователей, неизвестно. Соцсеть заявила, что изучает обстоятельства происшествия. «Мы считаем, что информацию украли еще до изменений в сфере политики безопасности, которые Facebook ввел в последние несколько лет», — сказал представитель соцсети изданию Business Insider.

В сентябре 2019 года в интернете, на сервере без пароля нашли базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook.
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