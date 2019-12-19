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Техноблог

В рейтинге мощнейших Android-смартфонов в мире третий месяц бессменный лидер

Фото ixbt.com. Игровой смартфон Asus ROG Phone II

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ноябрьский рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Лидером вновь стал Asus ROG Phone II в топовой комплектации с 12 гигабайтами оперативной памяти, сообщил RG Digital.

Игровой смартфон набрал почти 497 тысяч условных попугаев.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли флагманы OnePlus — 7T и 7T Pro, показавшие практически одинаковый результат, а за ними следует Realme X2 Pro.

Asus ROG II возглавлял рейтинг и в октябре, и в сентябре, хотя и набрал меньше баллов (возможно, изменились методики их подсчета).

Сейчас цены на смартфон Asus ROG II колеблются от 65 до 70 тысяч сомов.
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