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Техноблог

Обновленный спорткар F-Type представил Jaguar

Фото Jaguar . Обновленный спорткар F-Type

Обновленный спорткар F-Type получил 5-литровый мотор мощностью 450 лошадиных сил, новый капот, бамперы и оптику, а также некоторые изменения в салоне. Об этом пишет издание «За рулем».

В салоне появились новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система Touch Pro, совместимая с Android Auto и Apple CarPlay. Мультимедийная система оснащена функцией беспроводного обновления программного обеспечения. То есть, чтобы получить последнюю версию ПО, владельцам не нужно посещать дилерский центр компании. Благодаря новой аудиосистеме Meridian удалось добиться лучшего качества звучания.

Jaguar
Фото Jaguar. Основные изменения в обновленном спорткаре F-Type

Для автомобиля предлагается целая линейка четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей с турбонаддувом. Самый мощный из них выдает 575 лошадиных сил. Но это в топовой версии F-Type R. У нее перенастроена подвеска, появились новые адаптивные амортизаторы, доработаны пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Производят спорткар на заводе в Касл Бромвич в Великобритании, там автомобиль уже продают.
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