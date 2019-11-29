Покрытие для смартфонов, убивающее микробы, придумали российские ученые

Российские ученые разработали новый материал для защиты экранов смартфонов или планшетов, обладающий антибактериальными свойствами. Возможно его применение и в медицине, сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал Materials Today Communications.

Ученые из Университета ИТМО разработали инновационное прозрачное покрытие, способное самоочищаться и убивать болезнетворные бактерии на своей поверхности.

«Покрытия сделаны на основе оксида цинка и оксида олова. Мы показали, как можно оптимизировать химический состав материала, чтобы пленка из него стала прозрачной и имела бы максимально высокие антибактериальные свойства и при этом намертво держалась на поверхности стекла», — сообщил один из разработчиков Сергей Евстропьев.

Одним из главных достоинств нового материала, наравне с высокими антибактериальными свойствами, является сравнительная дешевизна и простота его получения. По словам ученых, технология производства и нанесения таких поверхностей на защитные стекла телефона или планшета проста в освоении и может быть легко внедрена на предприятиях.

При толщине всего 200-300 нанометров инновационное покрытие обладает высокой прочностью и может служить дополнительной защитой экрана.

Секрет его прочности и прозрачности заключается в специальных органических добавках, которые вводятся на стадии синтеза. Благодаря им достигается равномерное нанесение материала на поверхность.

Кроме того, покрытие способно самоочищаться. При воздействии на него света выделяется химически активный кислород, который разлагает органические соединения: бактерии, следы пота, жирные отпечатки пальцев. Выделение химически активного кислорода делает этот материал перспективным для использования и в медицинских целях.