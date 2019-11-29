Лучшие смартфоны 2019 года для селфи выбрали эксперты

Ресурс DxOMark, специализирующийся на тестах мобильных камер, опубликовал рейтинг лучших фронтальных камер в смартфонах 2019 года. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Для каждого гаджета подбирали подходящую номинацию, так как некоторые девайсы могут оказаться лучше других в определенных сценариях.
Рейтинг получился следующим:
- лучший универсал — Samsung Galaxy Note 10 Plus;
- больше всех подходит для видео — Samsung Galaxy Note 10 Plus;
- стоит взять в путешествие — Google Pixel 4;
- снимает лучшие портреты крупным планом — Asus ZenFone 6;
- идеален для групповых портретов — Google Pixel 4.
Специалисты DxOMark отметили, что каждый из названных ими смартфонов неплохо справляется с задачей не только в присвоенной номинации, но и в других случаях.