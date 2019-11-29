Лучшие смартфоны 2019 года для селфи выбрали эксперты

Ресурс DxOMark, специализирующийся на тестах мобильных камер, опубликовал рейтинг лучших фронтальных камер в смартфонах 2019 года. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Для каждого гаджета подбирали подходящую номинацию, так как некоторые девайсы могут оказаться лучше других в определенных сценариях.

Фото Digital Trends. У Asus ZenFone 6 лучшая камера для портретов

Рейтинг получился следующим:

лучший универсал — Samsung Galaxy Note 10 Plus;

— Samsung Galaxy Note 10 Plus; больше всех подходит для видео — Samsung Galaxy Note 10 Plus;

— Samsung Galaxy Note 10 Plus; стоит взять в путешествие — Google Pixel 4;

— Google Pixel 4; снимает лучшие портреты крупным планом — Asus ZenFone 6;

— Asus ZenFone 6; идеален для групповых портретов — Google Pixel 4.

Специалисты DxOMark отметили, что каждый из названных ими смартфонов неплохо справляется с задачей не только в присвоенной номинации, но и в других случаях.