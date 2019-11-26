WhatsApp тестирует полезную функцию для Android, которую давно ждали

Разработчики мессенджера WhatsApp для Android тестируют новую функцию под названием «Удаление сообщений». Об этом сообщил портал WABetaInfo.

По его данным, нововведение позволит автоматически удалять сообщения через определенный промежуток времени после отправки.

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Новую функцию тестируют в бета-версии WhatsApp для Android 2.19.348. В предыдущих «бетах» она фигурировала под названием «Исчезающие сообщения».

Активировать автоматическое удаление сообщений можно в настройках контакта или группы. В последнем случае это могут сделать только администраторы.

Удалить сообщения в чате можно будет через час, день, неделю, месяц или год с момента отправки. Когда именно новая функция станет доступной для пользователей, пока неизвестно.