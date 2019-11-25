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Техноблог

Завораживающий снимок двух галактик сделал космический телескоп «Хаблл»

На сайте космического телескопа «Хаббл» опубликовали фотографию двух взаимодействующих галактик.

NASA
Фото NASA. Галактическая пара Arp 293

Они получили обозначения NGC 6286 и NGC 6285 и располагаются в созвездии Дракона. Это примерно 250 миллионов световых лет от Земли. 

Галактики относятся к спиральному типу  одному из основных во Вселенной. Такие структуры имеют внутри диска яркие рукава звездного происхождения. 

NASA
Фото NASA. Галактика NGC 6286 из созвездия Дракона

Галактическая пара получила общее имя Arp 293. У одной из них хорошо просматривается спиральная структура, а другая запечатлена с ребра. 

Из-за гравитационного взаимодействия форма галактик меняется. В частности, их края выглядят размытыми. Кроме того, взаимная гравитация влияет на движение вещества и звезд, а также на процессы звездообразования.

NASA
Фото NASA. Галактика NGC 6285 из созвездия Дракона

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