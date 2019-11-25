Завораживающий снимок двух галактик сделал космический телескоп «Хаблл»

На сайте космического телескопа «Хаббл» опубликовали фотографию двух взаимодействующих галактик.

Фото NASA. Галактическая пара Arp 293

Они получили обозначения NGC 6286 и NGC 6285 и располагаются в созвездии Дракона. Это примерно 250 миллионов световых лет от Земли.

Галактики относятся к спиральному типу — одному из основных во Вселенной. Такие структуры имеют внутри диска яркие рукава звездного происхождения.

Фото NASA. Галактика NGC 6286 из созвездия Дракона

Галактическая пара получила общее имя Arp 293. У одной из них хорошо просматривается спиральная структура, а другая запечатлена с ребра.

Из-за гравитационного взаимодействия форма галактик меняется. В частности, их края выглядят размытыми. Кроме того, взаимная гравитация влияет на движение вещества и звезд, а также на процессы звездообразования.