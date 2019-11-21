Официально представлено восьмое поколение седана Hyundai Sonata

Hyundai Sonata восьмого поколения — первый седан бренда, созданный по канонам новой стилистики «чувственной спортивности». Изменения коснулись дизайна экстерьера и интерьера, систем безопасности и функционала автомобиля, пишет издание «За рулем».

Для автомобиля предусмотрены два бензиновых двигателя с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль предлагают в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии автомобиль обойдется минимум в 1,5 миллиона сомов. В топовой комплектации Prestige — около 2 миллионов сомов.

Фото Hyundai. Восьмое поколение седана Hyundai Sonata

Восьмое поколение Sonata оснастили комплексом систем помощи водителю:

— автоматического торможения перед препятствием спереди;

— удержания в полосе движения;

— адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения;

— предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне;

— предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом;

— безопасного выхода и электропривод «детского замка»;

— обзора мертвых зон;

— автоматического торможения.

Производитель сообщил, что с 20 ноября запустил онлайн-платформу бронирования для восьмого поколения Hyundai Sonata.