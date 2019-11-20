Самым женским автомобилем 2019 года признали Mazda 3

«Женским автомобилем года 2019» стала Mazda 3. Об этом вчера объявили на Международном автосалоне в Дубае, сообщило издание «За рулем».

Конкурс «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year 2019) учредили в 2009 году. В составе жюри на этот раз 41 женщина-эксперт из 34 стран мира.

Фото пресс-службы Mazda. Самый женский автомобиль 2019 года Mazda 3

Кроме высшей награды Mazda 3 признали лучшей «семейной машиной года».

Марка Kia получила признание в двух категориях: XCeed назвали лучшим «городским автомобилем», а Soul EV получил награду как самый «зеленый».

Фото пресс-службы Kia. Лучший городской автомобиль Kia XCeed

BMW 8-й серии признали самым «роскошным автомобилем года», Porsche 911 выиграл в номинации самого «впечатляющего автомобиля года», а Range Rover Evoque объявили «лучшим SUV года».

Награду Holly Reich Dream Car, посвященную памяти бывшей участницы жюри конкурса WWCOTY, получил Porsche Taycan. Приз присуждается «машине мечты», то есть той, которую хотели бы иметь сами судьи.

Жюри оценивало автомобили по критериям, которыми руководствуются женщины, совершая покупку. Безопасность, соотношение цены и качества, эстетичный внешний вид, пространство для хранения, удобство для детей, простота в управлении, цвет, привлекательность и воздействие на окружающую среду — вот лишь некоторые из них.