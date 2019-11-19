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Техноблог

Топ-5 самых красивых байков 2019 года

Итальянское издание Motociclismo в ходе традиционного опроса райдеров и любителей мотоциклов выяснило, какой из представленных на международной выставке EICMA байков является самым красивым. Об этом пишет «За рулем».

Лучшим стал мотоцикл Ducati Streetfighter V4. Его создатели — директор по дизайну Ducati Андреа Феррарези и дизайнер Джереми Фро — получили награду.

«За рулем»
Фото «За рулем». Ducati Streetfighter V4

Второе место занял Aprilia RS 660. Третье досталось MV Agusta Superveloce 800.

В пятерку лидеров также вошли Honda CBR1000RR-R SP и Moto Guzzi V85 TT Travel. Таким образом, мотоцикл Honda стал единственным не итальянским байком в пятерке лидеров.

В Motociclismo отметили, что предпочтения посетителей выставки и тех, кто голосовал, не посещая EICMA, несколько отличаются. Четыре байка, занявшие верхние позиции рейтинга, нравятся и тем, и другим, но на пятом месте у посетивших выставку людей оказался BMW F 900 R благодаря тому, что они видели его лично.

«За рулем»
Фото «За рулем». BMW F 900 R

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