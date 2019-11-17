В картах Google появится полезная для туристов функция

Google анонсировала обновление для приложения Google Maps. Сервис будет работать в связке с онлайн-переводчиком компании, что облегчит поиск кафе и гостиниц в незнакомой стране, сообщил портал @hi-tech.

Смартфон сможет озвучить правильное название нужного места или адреса. Для этого надо нажать специальную пиктограмму возле текста. Если пользователю необходимо заговорить с кем-то, «Карты» быстро откроют приложение «Переводчик».

Технология преобразования текста в речь берет за основу системный язык на смартфоне. Поэтому, если вы ищете куда сходить, например, в центре Токио, рядом с названием места появится иконка, которая позволит получить правильный перевод в реальном времени.

Новая функция станет доступна для пользователей iOS и Android в течение месяца. На старте туристический режим будет поддерживать 50 языков. В будущем разработчики планируют расширить список.