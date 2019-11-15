WhatsApp начал «убивать» батареи в Android-смартфонах

Пользователи Android-смартфонов, обновившие мессенджер WhatsApp до последней версии, столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей. Об этом сообщила Phone Arena.

По ее данным, проблема затронула устройства OnePlus, Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3 или Pixel 4.

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Кроме того, на быстрый разряд батареи пожаловался в отзывах Google Play один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi. По его словам, работа WhatsApp в фоновом режиме снизила заряд с 74 до 19 процентов.

Другие пользователи пишут, что фоновая работа мессенджера может «съесть» 30 или более времени автономной работы, даже если отправили одно или два сообщения, сообщил портал RG Digital.

Решить проблему помогает откат до старой версии 2.19.291, однако придется скачивать и устанавливать APK-файл, сделав предварительно резервную копию данных. Также часть пользователей сообщила, что сбой устраняется после установки WhatsApp 2.19.325.