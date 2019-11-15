Xiaomi Mi 10: первые подробности о дизайне и характеристиках флагмана

Китайский YouTube-канал TechConfigurations опубликовал предварительные рендеры еще не анонсированного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Ролик раскрыл подробности о дизайне и спецификациях будущего гаджета, сообщил портал @hi-tech.

Фото TechConfigurations. Возможный дизайн смартфона Xiaomi Mi 10

Если верить авторам канала, устройство получит большой экран-«водопад», боковые грани которого сгибаются под углом почти 90 градусов. До этого Xiaomi экспериментировала с дисплеем в Mi Mix Alpha, но дисплей концепт-смартфона практически полностью покрывал корпус. Дополнительное экранное пространство должно привнести новые функции в Mi Mix 10.

На видео можно заметить использование подэкранной фронтальной камеры. Впервые Xiaomi показала работу технологии в Mi 9, однако эта версия телефона не поступала в массовое производство.

О характеристиках устройства известно, что оно получит процессор Snapdragon 865, 6,7-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Quad HD, 12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной памяти.

Смартфон станет третьим продуктом Xiaomi, в котором появится камера на 108 мегапикселей. Всего сзади будет три камеры: две другие получат разрешение 16 и 8 мегапикселей. Под экраном спрячется сенсор на 25 мегапикселей, а в другой части — сканер отпечатков пальцев.