Фотографии нового седана Optima опубликовала компания Kia

В интернете появились фотографии Kia Optima шестого поколения (в Южной Корее автомобиль известен как K5). На родине автомобиль появится в продаже в декабре, сообщило издание «АвтоПарк».

Optima получилась более спортивной, чем ее предшественница. Дизайн автомобиля стал более обтекаемым; кузов получил ниспадающую крышу в стиле «фастбэк». Автопроизводитель обновил знаменитую фирменную радиаторную решетку Tiger Nose («Нос тигра»).

Еще одна особенность Optima — сложная Z-образная головная оптика и соединенные между собой сплошной светодиодной полосой задние фонари.

Габариты седана стали больше. А вот интерьер Optima пока держат в тайне.

Фото пресс-службы Kia. Схематичное изображение салона седана Kia Optima шестого поколения

Судя по официальным рисункам, посредине приборной панели расположится широкоэкранный дисплей. Центральная консоль, а также многофункциональное рулевое колесо полностью переработаны.

Предположительно, автомобиль оснастят турбированным 2,5-литровым двигателем в паре с 8-скоростной роботизированной коробкой передач. Также будет вариант с 1,6-литровым силовым агрегатом и 8-скоростным автоматом.