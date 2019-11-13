Новый кроссовер Xpander Cross представила компания Mitsubishi

Компания Mitsubishi представила кроссовер Xpander Cross — версию семиместного компактного минивэна образца 2017 года. Об этом сообщило издание «За рулем».

Xpander входит в четверку самых продаваемых моделей компании. В 2018-м его приобрели 104 тысячи человек. Поэтому Mitsubishi решила создать на его базе еще одну версию.

Автомобиль получился выше исходной модели благодаря увеличенному клиренсу, шире за счет накладок на крыльях.

В то время как внешность автомобиля говорит, что перед вами кроссовер, внутри это классический минивэн с просторным салоном, рассчитанным на семерых человек, с огромным количеством бардачков для хранения вещей, подлокотниками и широкими возможностями трансформации.

Mitsubishi Xpander Cross оснащают атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 лошадиных силы, работающим в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с 4-ступенчатым автоматом. Привод у автомобиля передний.

Собирается кроссовер в Индонезии, на одном конвейере с обычным Xpander и предназначен для продаж на рынках Юго-Восточной Азии.