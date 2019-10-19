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Техноблог

Канадцы показали первый в мире щит-невидимку

Канадская компания Hypertealth, специализирующаяся на создании камуфляжного оборудования, разработала технологию Qunatum Stealth — тонкий и недорогой материал, который не требует внешних источников питания, зато практически полностью скрывает объект за собой. Об этом сообщило издание IFLScience.

Hyperstealth
Фото Hyperstealth. Человек почти не виден за щитом

Qunatum Stealth использует линзовый растр — массив из плоско-выпуклых цилиндрических собирающих линз. По такому же принципу устроены картинки, изображение на которых меняется в зависимости от угла, под которым на них смотрят.

Материал от Hypertealth преломляет свет так, что за ним становится видно только расположенный рядом или вдали объект. Человек может стать полностью невидимым, если встанет за экран. Диапазон световых волн, которые принимает материал широкий, — от почти ультрафиолета до инфракрасного излучения, отметил портал @hi-tech.
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