В Китае нашли небоскреб, где все компании занимаются продажей краденных iPhone

В Китае нашли 40-этажный небоскреб, где все компании занимаются продажей краденных iPhone. Многие смартфоны Apple, похищенные в самых разных частях мира, в итоге попадают в одно-единственное здание в Китае, сообщает Financial Times, которая в результате собственного расследования обнаружила «дом украденных iPhone».

Фото иллюстративное. Некоторые из небоскребов в китайском городе Шэньчжэнь

Название «Мировой центр украденных iPhone» получила ничем не примечательная башня Feiyang Times в районе Хуацянбэй в городе Шэньчжэнь, где, согласно данным британской газеты, расположен важнейший хаб глобальной сети поставок похищенной техники Apple.

Издание приводит пример предпринимателя из Лондона Сэма Амрани, лишившегося своего iPhone 15 Pro во время прогулки, когда гаджет из его рук вырвали два злоумышленника на электровелосипедах. При помощи функции «Локатор» (Find My) он смог отследить путь длиной почти 10 тысяч километров, который его смартфон проделал за очень непродолжительное время.

Приложение показало, что уже вскоре после кражи гаджет оказался в одной из лондонских подпольных мастерских по ремонту смартфонов. Затем iPhone побывал на нескольких адресах в британской столице, а уже через неделю всплыл в Гонконге, откуда быстро был доставлен в Шэньчжэнь. Закончил гаджет свое «путешествие» в строении Feiyang Times.

Такие гаджеты не настолько ценны, как «чистые» устройства, однако даже в случае с заблокированными смартфонами всегда найдутся покупатели, готовые приобрести тот или иной компонент. При этом продавцы американских и европейских смартфонов утверждают, что не имеют ни малейшего представления о том, как именно устройства там оказались.

По данным Financial Times, в Лондоне ежегодный оборот на подпольном рынке украденных смартфонов составляет $65,5 миллиона. Схожие показатели этой криминальной индустрии в Париже и Нью-Йорке.