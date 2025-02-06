Незаконный ввоз техники Apple в Кыргызстан выявили таможенники. Об этом сообщили в ГТС.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил железнодорожной таможни «Северная» пресекли попытку незаконного ввоза электроники и гаджетов в ходе досмотра почтовых отправлений, прибывших из США.

Уточняется, что выявлены товары, не заявленные в полном объеме и с заниженной стоимостью, указанной в сопроводительных документах, в том числе ноутбуки и планшеты; аксессуары и комплектующие для электроники (накопители, клавиатуры, процессоры); сотовые телефоны и «умные» часы; аудиоустройства (наушники, колонки); электронные гаджеты и камеры, а также детские игрушки.

Представитель компании не смог предоставить необходимые товаросопроводительные документы.

Сумма ущерба составила 408 тысяч сомов. Собранные материалы переданы в следственное управление Таможенной службы.