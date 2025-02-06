09:29
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Происшествия

Незаконный ввоз техники Apple в Кыргызстан выявили таможенники

Незаконный ввоз техники Apple в Кыргызстан выявили таможенники. Об этом сообщили в ГТС.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил железнодорожной таможни «Северная» пресекли попытку незаконного ввоза электроники и гаджетов в ходе досмотра почтовых отправлений, прибывших из США.

Уточняется, что выявлены товары, не заявленные в полном объеме и с заниженной стоимостью, указанной в сопроводительных документах, в том числе ноутбуки и планшеты; аксессуары и комплектующие для электроники (накопители, клавиатуры, процессоры); сотовые телефоны и «умные» часы; аудиоустройства (наушники, колонки); электронные гаджеты и камеры, а также детские игрушки.

Представитель компании не смог предоставить необходимые товаросопроводительные документы.

Сумма ущерба составила 408 тысяч сомов. Собранные материалы переданы в следственное управление Таможенной службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319073/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
Нарушения при ввозе в Кыргызстан автомобилей из Кореи выявила таможня
Данные Китая: торговля с Кыргызстаном выросла почти на $3 миллиарда в 2024 году
В Оше выявили транзит товаров через Кыргызстан по поддельным документам
Таможенная служба объявляет тендер на строительство здания для «Унаа»
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
Таможенников подозревают в умышленном уменьшении платежей на миллионы сомов
Таможенная служба Кыргызстана увеличила сбор платежей на 6 миллиардов сомов
В Кыргызстан хотели завезти часы известных брендов, указав заниженную стоимость
В Ошской области задержаны таможенники. Занимались вымогательством
Как дальнобойщику встать в электронную очередь на КПП «Кызыл-Кия»
Популярные новости
Мужчина, домогавшийся девушки в&nbsp;автобусе, оказал сопротивление при задержании Мужчина, домогавшийся девушки в автобусе, оказал сопротивление при задержании
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Он&nbsp;и&nbsp;еще трое украли сейф с&nbsp;ценностями Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Он и еще трое украли сейф с ценностями
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Шокирующие подробности от&nbsp;милиции Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Шокирующие подробности от милиции
В&nbsp;селе Джаны-Джер мужчина из&nbsp;ревности зарезал свою жену В селе Джаны-Джер мужчина из ревности зарезал свою жену
Бизнес
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
6 февраля, четверг
09:29
Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» подписал президент США Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт...
09:10
Вопрос беспрепятственного движения большегрузов обсудили Минтранс и посол РФ
08:47
Незаконный ввоз техники Apple в Кыргызстан выявили таможенники
08:30
Задержание чиновника, уличенного в коррупции, прокомментировали в Минкультуры
08:23
Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека
5 февраля, среда
23:42
Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в список устаревших
23:23
День Победы: молодых кыргызстанцев приглашают принять участие в конкурсе эссе
23:01
Символ Олимпиады будет возвращаться в Париж до Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году