Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто

Инженеры китайской компании Xiaomi создали необычный гаджет для владельцев автомобилей стоимостью $70. Об этом сообщило издание «За рулем».

Проекционный дисплей выглядит как обычное стекло. Он крепится к ветровому стеклу и подключается к автомобильным системам через Bluetooth. Тогда на нем появляются важные данные. Только к ним, по мнению разработчиков, должен быть прикован взгляд водителя.

Специалисты из Поднебесной провели исследование и установили, что во время поездки автомобилистам приходится смотреть по трем разным направлениям, что рассеивает внимание. Тогда они решили собрать всю важную информацию фактически перед носом автомобилиста. Никаких дисплеев, никаких панелей... Водитель смотрит на дорогу и одновременно отслеживает важную информацию.