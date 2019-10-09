Рождение двойной звезды ученые впервые показали на завораживающем видео

Ученым удалось получить качественные изображения двойной системы [BHB 2007] 11 на ранних стадиях формирования — она находится на расстоянии 600 световых лет от Земли в туманности Трубка. Об этом сообщило издание Science Alert.

Для получения данных международная группа астрономов использовала массив из 66 антенн, расположенных в Чили.

По словам исследователей, новое изображение молодой двойной звезды позволило им представить сложную структуру этих объектов. Полученные данные позволяют внести важные ограничения при моделировании процесса формирования звезд.

Впоследствии снимок [BHB 2007] 11 представили в анимированном виде.

Во время «рождения» звезды окружены скоплением материи, известной как околозвездный диск. Второе космическое тело усложняет его форму. Пару окружает циркумбинарный диск, который медленно становится их частью.

Астрономы уже видели грубые очертания структур, окружающих [BHB2007] 11, но последнее открытие позволило им заглянуть внутрь и обнаружить сложную сеть газовых и пылевых нитей вокруг двух ярких точек.