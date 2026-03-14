От Бишкека до Парижа и LA: как близнецы Oma & Ema взрывают баттлы мира

Они начинали с фильмов Step Up, пришли в андеграунд-залы Бишкека и добрались до полуфиналов мировых чемпионатов, сцены World of Dance в Лос-Анджелесе и баттлов, где побеждали легенд. Фото 24.kg 24.kg рассказали, как почувствовали друг друга без заготовок, почему Франция стала для них особым местом, за что их дисквалифицировали в Италии и чего до сих пор не хватает танцевальной культуре Кыргызстана.

— Давайте начнем с самого простого. Как вас различать?

Ома: По волосам, наверное.

Ема: Да, по-разному. Иногда путают, иногда нет. Если одинаково одеваемся, тогда чаще путают. Но те, кто давно нас знает, уже различают.

— Как танцы появились в вашей жизни?

Ома: Это все от вдохновения. С фильмов.

Ема: Step Up, конечно. Тогда это очень сильно влияло. Мы смотрели, вдохновлялись и в какой-то момент удивились: оказывается, и в Кыргызстане есть танцоры.

Ома: Потом как-то начали находить комьюнити, знакомиться, смотреть видео, танцевать вместе. Интерес нас просто объединял.

— Кто первым начал танцевать?

Ема: Сразу вместе.

Ома: Да, не было такого, что сначала один, потом второй. Все происходило одновременно.

— То есть дуэт был с самого начала?

Фото героев публикации. OMA & EMA во время одного из выступлений

Ема: Когда мы были детьми, вокруг тоже были ребята, которые хорошо себя заявляли. Ты смотришь на них, вокруг много людей с горящими глазами, и начинаешь в это верить. Появляется чувство: вау, это реально, этим можно жить.

— С чего вы начинали?

Ома: С хореографии. То есть готовые поставленные номера, сцена, шоу.

Ема: Была команда, называлась Will B. Оттуда много что пошло. Мы выступали на сцене, сначала это было больше про шоу.

Ома: Потом в Бишкеке попали в другую студию — через знакомых. Совсем другой вайб. Подвал, андеграунд-атмосфера. И там танцевали не поставленные номера, а то, что идет изнутри.

Импровизация. Это когда ты не придумываешь движение заранее, а оно выходит изнутри. Ема

Ома: И вот это нас зацепило сильнее всего: атмосфера, люди, баттлы, импровизация. Мы все это полюбили, и дальше пошло уже по-настоящему.

— В чем сила именно вашего дуэта?

Ема: Во многом. В желании, любви, интересе. Нам самим интересно создавать вместе.

Ома: Есть командные танцоры, есть сольные. А дуэтов не так много. Нам всегда было интересно именно это — дуэт. Не только в танцах, вообще везде: в музыке, культуре. Интересно, как двое могут создавать одно целое.

Ема: В команде все синхронно танцуют, в соло — один человек. В дуэте получилось что-то другое. Мы не обязательно двигаемся синхронно, но можем быть гармоничными в одном моменте.

Бывают моменты, когда он импровизирует максимально, а я могу просто к нему подключиться. Или наоборот. Без слов и договоренностей. Ома

Ема: Люди этого обычно не знают. Мы реально можем словиться без заготовок. Один танцует, второй подхватывает. Это не всегда можно объяснить.

Ома: Это происходит натурально. Не так, что «сейчас мы должны сделать вот это». Оно как будто само случается.

— То есть у вас есть особая связь?

Ема: Да, точно есть. Но честно — не всегда. Поэтому иногда мы все-таки делаем какие-то заготовки.

Ома: Чтобы люди потом не думали, что вообще все случайно. По-разному бывает. Но главное — нам по-настоящему интересно то, чем мы занимаемся.

Ема: И мы всегда спорим.

— Это заметно. Есть ли ритуал перед выходом на сцену?

Ома: Да. Вера в Бога. Вера в священное.

Ема: Мы понимаем, что не стоит слишком гордиться и приписывать все себе. Очень много людей говорят: «Я, я, я». Но на самом деле не все так. Это все Всевышний распределяет. И об этом не стоит забывать.

— В каких странах вы выступали?

Эма: Все началось с местных баттлов. Мы участвовали в небольших соревнованиях, набирались опыта, старались быть на слуху, выигрывать, развиваться.

Ома: Потом получилось так, что мы поехали в Россию — и отдавать свои знания, и получать новые. Там пробыли больше четырех лет: выступали, работали.

Ема: А дальше был важный поворот. В Кыргызстане проходил отбор, победа в котором давала путевку в Европу — в Париж. Мы выиграли. И после этого хайлайта, когда нас реально заметили, нас начали звать в другие страны.

Ема: И что важно: нас продолжают звать. Мы до сих пор путешествуем, делимся знаниями в других странах.

Ома: В том числе в Китае. Там мы показываем и свою культуру тоже, национальные элементы, кара жорго. Людям интересно узнавать что-то новое.

— Чем публика за границей отличается от нашей?

Ема: Тем, что там люди менее скованы и меньше осуждают.

Там нет такого сильного давления — в духе «это нормально для мужчины, а это нет», «это подходит девушке, а это нет». Там творчество воспринимают свободнее. Ома

Ема: И это касается не только парней. Девушки тоже сталкиваются с осуждением. Мы видели в Европе, в Америке, что танцуют очень разные люди — в том числе девушки в хиджабах. И это никого не шокирует. Это просто творчество.

Ома: Я думаю, что искусство должно существовать во всех своих формах: в музыке, в живописи, в танце. Самое главное — знать свое предназначение. Не думать только о том, станешь ты богатым или нет. Главное — понимать, зачем ты это делаешь, и продолжать двигаться.

— Чувствуете ли вы поддержку в Кыргызстане? Фото 24.kg Ема: Пятьдесят на пятьдесят. Есть те, кто поддерживает, есть те, кто нет.

Ома: Раньше мы сильнее реагировали. Сейчас относимся спокойнее. Понимаем, что это тоже часть пути. У многих так бывает.

Ема: Но в любом случае мы любим эту культуру и очень уважаем ее.

— Чего, по-вашему, не хватает танцевальной индустрии Кыргызстана?

Ома: Больше коллабораций с разными мероприятиями. Неважно, какими именно — главное, чтобы танцы чаще соединялись с другими сферами.

Ема: И танцорам не хватает более широкого взгляда. Не только подавать все как просто хип-хоп, а показывать это как культуру, искусство. Больше хореографических идей, больше эксперимента, больше классики.

Людям тоже важно понимать, что в танцах есть перспектива. Многие до сих пор смотрят прагматично: «Это полезно? На этом можно заработать?» Но надо еще и жить в моменте, ловить свой шанс. Ома

Ема: Если у нас получилось, значит, у других тоже может. Это не только о поездках за границу. Это о связях, нетворк, сессии, обмен опытом, про то, как ты встречаешь людей, которые смотрят на один и тот же танец по-разному.

Ома: Ты можешь даже не выиграть, но все равно покорить чьи-то сердца. Тебя запомнят дети, молодые танцоры, зрители. Мы сами такими были — смотрели на крутых танцоров, вдохновлялись, хотя они не всегда побеждали. Но их выходы нас цепляли. И это работает в долгую.

Ема: Из этого рождается имя в культуре. Тебя начинают звать судить, давать мастер-классы, инсайты. Да, поначалу это скромные деньги, но за счет количества поездок, опыта, побед — все постепенно растет.

— Что-то в Кыргызстане меняется в лучшую сторону?

Ома: Да, меняется. Раньше танцевальная культура не так поддерживалась, а сейчас уже видно, что процессы идут.

Ема: Министерство культуры начинает поддерживать, и это хороший знак. Не только государство, вообще общество постепенно начинает верить в танцевальную культуру.

Ома: Мне кажется, просто начинают понимать, что в этом есть сила. Что это связано с молодежью, с движением, с развитием.

— Какое соревнование было самым запоминающимся?

Ома: Fusion Concept в Париже. Это особенное место.

Ема: Каждый раз по-разному, как части фильма: первая, вторая, третья. Но именно Франция — это очень сильное ощущение.

Ома: В Кыргызстане мы чувствуем себя как среди соседей — все спокойно, местные, знакомые. А во Франции отношение к творчеству совсем другое. Там его очень ценят. Они реально смотрят на танцора и в буквальном смысле поддерживают.

Ема: Они могут просто подойти и сказать: «Вау, ты классный, ты крутой». И вот этого нам очень не хватает — и Кыргызстану, и в чем-то Казахстану тоже.

Ома: Наши люди часто скованы. Может, это гордость, может, зависть. Из-за этого личность танцора не всегда раскрывается до конца. А людям очень нужны хорошие слова, хороший фидбэк — чтобы появлялась вера и желание развиваться дальше.

Ема: Во Франции даже самые крутые танцоры часто очень простые. Это впечатляет.

— Были моменты, когда вы сталкивались с теми, на ком сами выросли?

Ома: Да, и это очень сильное чувство. Мы выросли, смотря на этих людей, вдохновлялись ими, а потом оказывались на одной сцене.

Ема: На одном из Fusion Concept один из танцоров, на которых мы росли, даже подсказывал нам какие-то вещи за сценой. Когда ты смотришь на человека, который для тебя был почти легендой детства, а он говорит тебе: попробуйте вот так, это очень сильный момент.

— Что вы чувствуете на сцене в баттле?

Ома: Первый баттл на Fusion Concept — это было как отключение мозга. Мы были в абсолютном потоке. Это состояние есть и в боксе, и в UFC, и в баскетболе, и в футболе. Когда ты выходишь, у тебя будто открываются какие-то врата. Открываешь первый уровень, второй, третий — и начинаешь делать движения, которых никогда не исполнял. Очень рискованные вещи вдруг получаются.

Ема: И когда все вокруг будто исчезает — остается только музыка и ты. Ты все глубже в нее уходишь, танцуешь, а потом заканчиваешь выход. И только слух будто возвращается: слышишь крики людей, шум, реакцию.

Ома: Это очень сильное и очень классное ощущение.

— Что вам хочется сказать тем, кто до сих пор воспринимает танцы как что-то несерьезное?

Ема: Многие, особенно у нас, когда слышат слово «танцы», сразу представляют TikTok.

Ома: А это на самом деле больше атлетическое, между спортом и творчеством. Именно поэтому мы и выбрали танцы.

О значимых победах Ома: На Fusion Concept мы обошли очень сильных, легендарных танцоров. Ема: Например, Slim Boogie. Молодые могут не знать, но на нем реально выросли многие. Это стиль popping. Еще Yaya. Они из Лос-Анджелеса. Мы выигрывали у них.

— У вас сейчас, кажется, очень плотный международный график?

Ома: Да. Недавно были хорошие новости. Мы поехали на мировой чемпионат Juste Debout 2×2.

Ема: К сожалению, там проиграли, но дошли до полуфинала.

Ома: Потом мы поехали дальше — на чемпионат Италии.

Ема: И к счастью, выиграли. Потом полетели в Амстердам, там дошли до полуфинала. Еще один важный момент — Китай. Один из нас выиграл в Пекине. 22 мая у нас снова вылет, в том числе в Палермо.

Ома: Наша цель в целом — выигрывать как можно больше чемпионатов от имени Кыргызстана. Это наш подарок: показать, что хип-хоп-культура — это не только рэп или индустрия развлечений, но и танцевальная, развивающая, образовательная сцена. Кыргызстан тоже может лидировать.

— Вы недавно писали в сторис, что у вас дисквалифицировали. Что произошло?

Ема: Это было в Италии. Там есть правило: нельзя делать две и больше routine, то есть заготовленные совместные связки.

Ома: В первом моменте я просто хотел выйти, а он подключился. Это не было заготовкой. Он просто начал повторять за мной.

Ема: Это, кстати, была моя ошибка.

Ема: А во втором раунде мы сделали настоящую, одну-единственную заготовленную routine, понимая, что она у нас будет единственная. Потому что правила мы знаем.

Ома: Но ведущий решил, что это вторая routine, остановил музыку и прервал танец.

Ема: Судьи, кстати, были недовольны, атмосфера испортилась. Потом объявили 30 минут перерыва, многие танцоры просто разошлись.

Ома: Что было, то было. Двигаемся дальше. Следующий год будет еще мощнее.

Ема: В целом у нас там реально были шансы выиграть. Мы чувствовали, что можем дойти до конца.

— Вы считаете себя топ-1 в Кыргызстане?

Ома: Мы не хотим так считать.

Ема: Нам важнее не это. Важнее двигаться, расти, продолжать делать свое дело и представлять Кыргызстан достойно.

— Что бы вы хотели сказать молодым танцорам в Кыргызстане?

Ома: Есть перспектива. И огромная. Не только в плане поездок за границу, а в плане опыта, связей, развития, культуры.

Ема: Если у нас получилось, то и у других получится. Главное — не бояться пробовать, не бояться проигрывать и любить то, чем ты занимаешься.

Ома: Даже если не выиграл, ты можешь кого-то вдохновить. Это иногда сильнее любой медали.