Самую древнюю из когда-либо составленных карт звездного неба восстановят ученые

Самую древнюю из когда-либо составленных карт звездного неба восстановят ученые. Международная группа исследователей использует рентгеновское сканирование средневекового пергамента, под текстом которого скрывается античный звездный каталог, сообщает портал ScienceAlert.

Предполагается, что автором карты был древнегреческий астроном Гиппарх, живший примерно в 190-120 годах до нашей эры. Его считают первым ученым в западной традиции, составившим каталог звезд и определившим движение Солнца и Луны по небосводу.

Долгое время считалось, что труды Гиппарха почти полностью утрачены. До наших дней дошел лишь его комментарий к описаниям созвездий, в котором ученый критически анализировал более ранние астрономические тексты.

Новый шанс восстановить его работы появился в 2022-м, когда исследователи изучили средневековый манускрипт VI века. Оказалось, что под более поздним текстом скрываются следы древнего астрономического документа.

В Средние века пергамент был дорогим материалом, поэтому старые рукописи часто очищали от чернил и использовали повторно. В данном случае монахи переписали текст поверх более древнего документа, однако часть первоначальных надписей сохранилась под верхним слоем.

Манускрипт, известный как Codex Climaci Rescriptus, сейчас исследуют в SLAC National Accelerator Laboratory в США. Для анализа используется синхротрон — ускоритель частиц, который позволяет получать мощные рентгеновские лучи.

«Наша цель — восстановить как можно больше координат звезд», — рассказал историк Виктор Жисемберг.

По его словам, найденные координаты удивительно точны, особенно если учитывать, что древние астрономы проводили наблюдения без телескопов.

Рентгеновское излучение помогает различить химический состав чернил. Средневековый текст написан чернилами с высоким содержанием железа, тогда как древний греческий текст содержит кальций. Благодаря этой разнице ученые могут «увидеть» скрытые строки, не повреждая хрупкий пергамент.

Исследователям уже удалось обнаружить несколько описаний звезд и упоминание созвездия Водолея.   
