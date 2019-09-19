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Техноблог

WhatsApp добавит возможность закрыть часть личной информации

Мессенджер WhatsApp в последнем обновлении для бета-версии приложения на Android разрешил пользователям скрывать заглушенные обновления статуса. Об этом сообщил портал MSPoweruser.

Ранее владельцы аккаунта в сервисе могли «тихо» обновлять свой статус, но эта информация все равно была доступна на соответствующей странице их профиля. В обновлении такие статусы будут полностью скрыты по умолчанию.

У пользователей сохранится возможность просматривать скрытые обновления — для этого соответствующий раздел достаточно просто развернуть. Внутри будут указаны все заглушенные обновления статуса.

Новую версию WhatsApp с описанной настройкой только тестируют на Android. Скоро ее должны выпустить для всех пользователей мессенджера.
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