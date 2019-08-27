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Техноблог

Появился миниатюрный гаджет, способный заменить компьютерные мышки

Гаджет Tracpoint объединяет в себе обычную компьютерную мышку и трэкбол — все в маленьком корпусе. Весит он всего 24 грамма, сообщил портал @hi-tech.

Корпус мышки выполнен так, что ее удобно держать тремя пальцами. Ее сенсор работает с любыми поверхностями. В качестве дополнительного инструмента управления курсором можно использовать шар-трэкбол.

Еще Tracpoint можно использовать для презентаций. Мышка превращается в виртуальную указку — можно переключать слайды, открывать приложения и выполнять другие задачи. Для настройки жестов в комплекте с устройством идет софт для Windows и macOS.

Проект Tracpoint запустили на краудфандинговой площадке Kickstarter. По предзаказу универсальная и компактная мышка стоит $99. Компания планировала собрать всего $5 тысяч, а привлекли больше $120 тысяч, так что покупатели получат мышки уже в октябре 2019 года.
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