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Останки самого древнего стегозавра в мире обнаружили в Марокко

Фото © РИА Новости/Александр Паниотов. Скелет стегозавра. Архивное фото

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на музей естественной истории в Лондоне.

Новому виду стегозавра присвоили имя Adratiklit boulahfa, что на берберском языке означает «горная ящерица» и подчеркивает особенность местности, где его нашли.

По словам палеонтолога Сюзанны Мэйдмент, изучавшей останки, находка Adratiklit boulahfa интересна тем, что она относится ко второй эпохе юрского периода — средняя юра.

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«Большинство известных стегозавров относятся к более позднему юрскому периоду. Это говорит о том, что он — самый древний определенный и описанный стегозавр, который поможет расширить наши представления об эволюции этой группы динозавров», — заявила Сюзанна Мэйдмент.

Раньше считалось, что Земля была разделена на два континента Лавразию и Гондвану, и тиреофоры (род стегозавров) были более распространены в Лавразии. Недавнее открытие, однако, противоречит этой теории.

По мнению Сюзанны Мэндмэнт, это означает, что тиреофоры могут теперь быть найдены местах, где раскопки еще не проводили.

Стегозавры были широко распространены в Южной Африке, Северной Америке, Азии и Европе. Впервые этот вид нашли в Северной Африке.
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