Общество

Останки неизвестного прежде науке титанозавра нашли в Аргентине

Палеонтологи обнаружили в северной Патагонии останки ранее неизвестного вида титанозавра. Находку сделали на территории аргентинской провинции Неукен во время полевых исследований позднемеловых отложений. Новому виду дали название Yeneen houssayi.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Historical Biology, этот травоядный гигант жил примерно 83 миллиона лет назад, в позднемеловую эпоху. Динозавр достигал 10–12 метров в длину и весил до 10 тонн. Его строение было характерным для группы титанозавров: массивное тело с относительно небольшой головой.

Найденные останки считаются одной из наиболее полных находок титанозавров в регионе. Палеонтологи обнаружили ребра, шейные и спинные позвонки, крестец и первый хвостовой позвонок. Также рядом выявили кости еще двух особей — взрослой и, предположительно, детеныша.

Специалисты продолжают изучение материала. Ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять разнообразие титанозавров и условия, в которых они обитали на территории современной Аргентины в меловом периоде.
