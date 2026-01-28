Останки неизвестного прежде науке титанозавра нашли в Аргентине

Палеонтологи обнаружили в северной Патагонии останки ранее неизвестного вида титанозавра. Находку сделали на территории аргентинской провинции Неукен во время полевых исследований позднемеловых отложений. Новому виду дали название Yeneen houssayi.

Фото AFP

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Historical Biology, этот травоядный гигант жил примерно 83 миллиона лет назад, в позднемеловую эпоху. Динозавр достигал 10–12 метров в длину и весил до 10 тонн. Его строение было характерным для группы титанозавров: массивное тело с относительно небольшой головой.

Найденные останки считаются одной из наиболее полных находок титанозавров в регионе. Палеонтологи обнаружили ребра, шейные и спинные позвонки, крестец и первый хвостовой позвонок. Также рядом выявили кости еще двух особей — взрослой и, предположительно, детеныша.

Специалисты продолжают изучение материала. Ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять разнообразие титанозавров и условия, в которых они обитали на территории современной Аргентины в меловом периоде.